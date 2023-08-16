Производятся под землей: стали известны детали о морских дронах, атаковавших Крымский мост

Василий Малюк раскрыл подробности резонансных спецопераций СБУ. Он рассказал, что морские дроны, наносящие удары по враждебным целям в оккупированном Крыму, собственная разработка Службы безопасности Украины.

Василий Малюк сообщил, что морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG" – собственная техническая разработка СБУ.

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Морские дроны производят на подземном производстве

Глава Службы безопасности рассказал, что над разработкой морских дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.



Эти дроны производятся на одном из подземных производств на территории Украины. Как можно дальше от вражеских глаз.

Морские надводные дроны – уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют никаких частных компаний. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, отдельные – "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер "SIG",

– уточнил он.

Что известно о проведенных спецоперациях

Рассказывая более подробно о спецоперациях, Малыш отметил, что именно Служба безопасности была автором соответствующих оперативных замыслов и успешно реализовала их совместно с Военно-морскими силами ВСУ.

Он добавил, что морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы "SeaBaby", то есть "Морской малыш". Они оборудованы боевой частью 850 кг.



В частности для поражения десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера "SIG" были использованы две отдельные надводные дроны, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.



Глава СБУ подчеркнул, что все пораженные спецслужбой цели вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.

При этом он дал понять, что Служба безопасности запланировала множество интересных операций.

Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов,

– подчеркнул Малыш.

Он отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, однако активно перенимают уникальный опыт СБУ.