Производятся под землей: стали известны детали о морских дронах, атаковавших Крымский мост
Источник:CNN
Василий Малюк раскрыл подробности резонансных спецопераций СБУ. Он рассказал, что морские дроны, наносящие удары по враждебным целям в оккупированном Крыму, собственная разработка Службы безопасности Украины.
Василий Малюк сообщил, что морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG" – собственная техническая разработка СБУ.
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Морские дроны производят на подземном производстве
Глава Службы безопасности рассказал, что над разработкой морских дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.
Эти дроны производятся на одном из подземных производств на территории Украины. Как можно дальше от вражеских глаз.
Морские надводные дроны – уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют никаких частных компаний. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, отдельные – "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер "SIG",
– уточнил он.
Что известно о проведенных спецоперациях
Рассказывая более подробно о спецоперациях, Малыш отметил, что именно Служба безопасности была автором соответствующих оперативных замыслов и успешно реализовала их совместно с Военно-морскими силами ВСУ.
Он добавил, что морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы "SeaBaby", то есть "Морской малыш". Они оборудованы боевой частью 850 кг.
В частности для поражения десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера "SIG" были использованы две отдельные надводные дроны, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.
Глава СБУ подчеркнул, что все пораженные спецслужбой цели вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.
При этом он дал понять, что Служба безопасности запланировала множество интересных операций.
Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов,
– подчеркнул Малыш.
Он отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, однако активно перенимают уникальный опыт СБУ.