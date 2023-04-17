Сейчас засада и охота – Ступак предположил, когда морские дроны порадуют новостями

Морские дроны стали одним из феноменов этой войны. Их эффективную работу видели, в частности, во время атаки на Севастопольскую бухту в Крыму.

Теперь эти морские звери подстерегают большую добычу в море. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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В последнее время об атаках морскими дронами не слышно. Эксперт предположил, что так украинская сторона выжидает подходящего момента, чтобы ударить по действительно серьезному объекту окупантов.

Это засада, охота. Это не просто "вот у нас есть дроны, мы будем шарахать ими, куда сможем". Наше военное руководство ищет и ждет подходящего момента, чтобы ударить не просто по небольшому судну, а по чему-то интересному, что может нести на себе крылатые ракеты,

– прокомментировал Ступак.

Атака по ракетоносителю означает не только его уничтожение, но и уничтожение определенного запаса ракет россиян.

ВСУ в ожидании

Ступак считает, что сейчас украинские военные находятся в ожидании, как хороший охотник, снайпер, который может долго ждать, чтобы произвести единственный, но очень точный и результативный выстрел.

Поэтому сейчас украинские военные в ожидании, когда российский корабль потеряет бдительность, когда капитан выведет свой флагманский корабль на дистанцию, доступную для попадания украинских морских беспилотников,

– добавил спикер.

Он отметил, что россияне пытаются улучшить свою систему защиты от беспилотников не инновационными средствами, а увеличением числа людей. Они выставили больше охраны с автоматическим оружием, так называемых часовых.

Когда начинался налет, то было слышно большое количество автоматической стрельбы. Россияне расстреливали эти беспилотники именно из автоматического оружия, или пулеметов, или подобного. Не техническими, и не специальными средствами,

– подчеркнул Ступак.

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