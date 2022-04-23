Морские пехотинцы вместе с воинами ССО подстрелили из "Джавелинов" вражеский танк Т-72 и БМП

Украинские герои продолжают ликвидацию россиян, пришедших с оружием на нашу землю. Встреча с нашими защитниками становится последним воспоминанием тысяч оккупантов.

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты вместе с воинами ССО нанесли врагу очередные потери. Сафари на оккупантов завершилось более чем удачно.

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Уничтожение техники и состава

Наши герои во время охоты с "Джавелинами" уничтожили БМП россиян и танк Т-72. Украинским бойцам этого было мало, поэтому они нанесли удар по составу боеприпасов врага – в результате он был уничтожен.

Видео охоты на оккупантов:

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