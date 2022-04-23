Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти разом з воїнами ССО завдали ворогу чергових втрат. Сафарі на окупантів завершилося більш ніж вдало.

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Знищення техніки та складу

Наші герої під час полювання з "Джавелінами" знищили БМП росіян та танк Т-72. Українським бійцям цього було мало, тому вони завдали удару по складу боєприпасів ворога – у результаті його було знищено.

Відео полювання на окупантів:

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