"Чрезвычайно серьезный инцидент": в Греции возмутились из-за морского БпЛА у берегов

Греция обеспокоена из-за найденного морского дрона у своих берегов. Министр обороны страны Никос Дендиас заявил, что такой инцидент - это угроза для судоходства в Средиземном море.

Дендиас отметил, что беспилотник перевозил взрывчатку и принадлежит Украине. Об этом сообщили в Associated Press.

Что известно о найденном БПЛА и как отреагировали в МИД Украины?

Рыбак на острове Лефкас 7 мая нашел лодку в пещере и отвез ее в ближайшую гавань. Впоследствии БпЛА доставили на военную базу для дальнейшего осмотра, а взрывчатку – уничтожили.

Теперь мы уверены, что это украинский БпЛА. Вы понимаете, что присутствие этого беспилотника влияет на свободу судоходства, а также на безопасность? Это чрезвычайно серьезный вопрос,

– заявил Дендиас.

В МИД Украины прокомментировали инцидент и отметили, что не имеют никакой информации о найденном в Греции дроне. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время общения с журналистами.

По словам Тихого, украинская сторона не имеет никаких свидетельств о принадлежности дрона. Он отметил, что Киев открыт к сотрудничеству для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что, что в водах Ионического моря Греции обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5, который передали береговой охране для расследования. На борту катера нашли детонаторы, и греческие следователи рассматривают возможные версии его появления, включая контрабанду наркотиков или подготовку атак на российский "теневой флот".

