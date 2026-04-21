Соответствующую информацию сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Как Россия учится у Украины?

Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне перенимают украинский опыт, в частности пытается копировать технологические и тактические решения. Впрочем, по его словам, такую угрозу учитывают при планировании оборонительных действий.

В то же время он добавил, что обе стороны учатся друг у друга, что является привычным процессом в войне. Но хотя Россия имеет возможности наращивать производство, но отставание от Украины в технологиях остается ощутимым.

Также представитель Военно-морских сил ВСУ отметил, что морские дроны требуют постоянного развития и обновления, поскольку эффективные решения, по его мнению, быстро устаревают, поэтому догнать это трудно для России.

В этой погоне они пока наверстывают ситуацию – ситуация уже меняется. Враг пришел на эту войну "в кармане" с морским дроном – они уже у них были. Однако он сделал ставку на свой большой мощный Черноморский флот,

– объяснил он.

По его словам, реалии войны оказались совсем другими, и Украина нашла асимметричный ответ, поскольку применение морских дронов и соответствующая тактика, как показала практика, оказались эффективными в борьбе.

Как Украина развивает производство?

Недавно президент Владимир Зеленский, выступая в Великобритании, анонсировал создание надводных дронов, которые будут способны действовать в океане. Более того, сейчас идет работа по совершенствованию имеющихся дронов.

Впоследствии он заявил о готовности присоединиться к международным усилиям по безопасности в Ормузском проливе путем использования морских дронов. Таким образом страна может помочь как в защите региона, так и в сопровождении судов.

Кстати, недавно даже в США признали развитие Украины в области инноваций, которая кардинально изменила подход к ведению боевых действий. Министр армии Дэн Дрисколл заявил, что страна перенимает опыт Киева в этом.

В каком состоянии Черноморский флот?