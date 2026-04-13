Об этом написали в Военно-воздушных силах ВСУ.
Как произошло затопление крейсера "Москва"?
Две ракеты РК-360МЦ "Нептун" атаковали крейсер "Москва", когда тот находился в районе острова Змеиный. В результате атаки украинских сил на борту возник масштабный пожар и детонация боеприпасов – около 4 российских технических судов тогда прибыли на помощь.
Уже на следующий день Кремль официально признал повреждения судна и эвакуацию экипажа. Впоследствии крейсер затонул во время буксировки.
Украинские военные отметили, что флагман Черноморского флота России был одним из крупнейших боевых кораблей.
Сегодня, 13 апреля 2026 года четвертая годовщина поражения "непобедимого" российского флота.
4 года назад украинские военные моряки вписали новую страницу в историю побед ВМС ВС Украины – флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" пошел на дно вместе с мифами о "непотопляемости". Так работают "Нептуны": четко, точно и без лишних объяснений,
– добавили в ВМС.
Какие еще "жирные" цели России поразили Силы обороны?
Украинские силы атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" на юге России. В результате удара Россия остановила там экспорт нефти. Известно, что на этом объекте загружают 700 тысяч баррелей сырой нефти в день – "Шесхарис" является основным портом сбыта нефти для России в Черном море.
Также из-за эффективных и результативных атак Украины на российские объекты, страна-агрессор сокращает добычу нефти, поскольку запасы накапливаются, а не поврежденные хранилища заполняются.
6 марта был во второй раз поражен последний целый ракетный фрегат России с "Калибрами" в Черном море "Адмирал Макаров". Эксперты предполагают, что он находился на военно-морской базе в Новороссийске, когда атаковали беспилотники. Впервые судно подверглось атаке во временно оккупированном Севастополе 29 октября 2022 года.