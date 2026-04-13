Про це написали у Військово-повітряних силах ЗСУ.

Дивіться також Україна вперше запустила ракети в космос: що відомо про таємні операції ГУР

Як відбулось затоплення крейсера "Москва"?

Дві ракети РК-360МЦ "Нептун" атакували крейсер "Москва", коли той перебував у районі острова Зміїний. Внаслідок атаки українських сил на борту виникла масштабна пожежа та детонація боєзапасів – близько 4 російських технічних суден тоді прибули на допомогу.

Вже наступного дня Кремль офіційно визнав пошкодження судна та евакуацію екіпажу. Згодом крейсер затонув під час буксирування.

Українські військові зауважили, що флагман Чорноморського флоту Росії був одним із найбільших бойових кораблів.

Сьогодні, 13 квітня 2026 року четверта річниця ураження "непереможного" російського флоту.

4 роки тому українські військові моряки вписали нову сторінку в історію перемог ВМС ЗС України – флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" пішов на дно разом із міфами про "нєпотопляємость". Так працюють "Нептуни": чітко, влучно і без зайвих пояснень,

– додали у ВМС.

Ураження російського флагмана "Москва": дивіться відео ВМС

Які ще "жирні" цілі Росії уразили Сили оборони?