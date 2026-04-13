Про це написали у Військово-повітряних силах ЗСУ.
Як відбулось затоплення крейсера "Москва"?
Дві ракети РК-360МЦ "Нептун" атакували крейсер "Москва", коли той перебував у районі острова Зміїний. Внаслідок атаки українських сил на борту виникла масштабна пожежа та детонація боєзапасів – близько 4 російських технічних суден тоді прибули на допомогу.
Вже наступного дня Кремль офіційно визнав пошкодження судна та евакуацію екіпажу. Згодом крейсер затонув під час буксирування.
Українські військові зауважили, що флагман Чорноморського флоту Росії був одним із найбільших бойових кораблів.
Сьогодні, 13 квітня 2026 року четверта річниця ураження "непереможного" російського флоту.
4 роки тому українські військові моряки вписали нову сторінку в історію перемог ВМС ЗС України – флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" пішов на дно разом із міфами про "нєпотопляємость". Так працюють "Нептуни": чітко, влучно і без зайвих пояснень,
– додали у ВМС.
Які ще "жирні" цілі Росії уразили Сили оборони?
Українські сили атакували нафтовий термінал "Шесхарис" на півдні Росії. Внаслідок удару Росія зупинила там експорт нафти. Відомо, що на цьому об'єкті завантажують 700 тисяч барелів сирої нафти на день – "Шесхарис" є основним портом збуту нафти для Росії у Чорному морі.
Також через ефективні та результативні атаки України на російські об'єкти, країна-агресорка скорочує видобуток нафти, оскільки запаси накопичуються, а не пошкоджені сховища заповнюються.
6 березня було вдруге уражено останній цілий ракетний фрегат Росії з "Калібрами" у Чорному морі "Адмірал Макаров". Експерти припускають, що він перебував на військово-морській базі в Новоросійську, коли атакували безпілотники. Вперше судно зазнало атаки в тимчасово окупованому Севастополі 29 жовтня 2022 року.