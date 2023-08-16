В то же время полностью затопить Черноморский флот – довольно нелегкая задача. По меньшей мере, для этого нужно масштабировать производство дронов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Война – это математика"

Украина успешно атаковала морскими дронами десантные корабли России. Однако, для того чтобы уничтожить весь Черноморский флот, производство беспилотников должно значительно увеличиться.

Дроны опасны, когда их много. Их должен быть рой, десятки сотен заходящих дронов выполняют боевое задание. Сам по себе дрон – хорошая цель для систем ПВО. Превысить этот коэффициент можно по количеству. Поэтому их должно быть много,

– подчеркнул Роман Свитан.

Это касается и надводных дронов от СБУ Sea Baby ("морские малыши"), хорошо работающих в последнее время по десантным кораблям и Крыму. Уже сотня беспилотников станет для систем корабля или ПВО проблематичными для уничтожения.

Все потому, что каждая система имеет коэффициент пропускания, то есть она может содержать в поле зрения определенное количество объектов. Если коэффициент условно 50, то уже 51 первый дрон и последующие пройдут и проделают боевую работу.

"Достаточное большое количество беспилотников может решить вопрос с Черноморским флотом, полностью его затопить. Война – это математика. Можно рассчитать, сколько беспилотников нужно на количество российских кораблей", – заметил военный эксперт.

В России около сотни кораблей. Если на один корабль требуется примерно 10 беспилотников, то их требуется не менее тысячи. Тогда можно будет говорить о частичном уничтожении Черноморского флота.

Роман Свитан об уничтожении Черноморского флота морскими дронами: смотрите видео

Это работа для спецслужб

Очевидно, что для того, чтобы полностью уничтожить Черноморский флот, нужно больше БпЛА – по меньшей мере несколько тысяч. Такое производство масштабно и потребует соответствующего времени и средств.

Если, допустим, СБУ запустило производство таких беспилотников на своих мощностях, то их нужно увеличивать. Поставить задачу, увеличить финансирование и не вмешиваться в процесс. Далее мы увидим масштабный результат,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Собственно, это касается и обычных беспилотников. Их важность тоже не стоит недооценивать. Только в Крыму размещено по меньшей мере 150 наземных военных гарнизонов. То есть промышленное производство беспилотников должно в сотни раз превышать количество этих целей.

"Если ВСУ взялось за надводные беспилотники, а ГУР взялось за "бобров", то по спецслужбам дать задание профинансировать и они развернут это производство. И дальше внутри службы они будут выполнять боевые задания с полным циклом", – отметил Свитан.

То есть говорится о нахождении цели, сопровождением ее, разведкой, доразведкой и ударом.

Военный эксперт подчеркнул, что необходимо привлекать к таким задачам спецслужбы и выделять внутреннее финансирование из них. Так производство будет максимально эффективным.

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