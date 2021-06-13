Морская слизь на Мраморном море: как Турция борется с экокатастрофой

В Турции продолжают очищать Мраморное море от так называемой морской слизи. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что по состоянию на 13 июня удалось убрать уже 1,7 тысячи кубометров.

Как продвигается очистка моря

Он также отметил, что интенсивная работа продолжается. Кроме того, согласно его приказу, в Турции создали специальный координационный совет, который занимается очисткой Мраморного моря.

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В состав этого органа входят представители:

министерств и ведомств;

местной власти;

управления судоходства;

гидрографии и океанографии командования;

ученые, эксперты и природоохранные организации.

Ердоган ранее отмечал, что после очистки от опасной слизи, Мраморное море получит статус природоохранной территории. Систему очистки сточных вод планируют реконструировать по современным технологиям. По указанию президента Турции, для расследования причин и оценки последствий загрязнения моря, создадут специальную комиссию.



Морскую слизь контролирует специальный совет / Фото sabah.com.tr



Морская слизь покрыла Мраморное море / Фото sabah.com.tr



Морская слизь имеет коричневый цвет / Фото sabah.com.tr



Удалось очистить уже 1,7 тысячи кубометров / Фото AFP

Что известно о морской слизи в Турции