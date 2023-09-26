Положительный инцидент произошел на Земле Франца-Иосифа – архипелаге в Северном Ледовитом океане. Российские туристы спокойно чилили на надувной лодке.

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Однако приятный отпуск им прервал бесстрашный морж. Он взял и продыряв лодку. Процесс попал на видео.

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Что ж, надеемся теперь россиянам надолго захочется отдыхать в Северном Ледовитом океане. Да и вообще высовывать нос из своих домов.

Акула съела туриста

Акула напала на российского туриста в Египте. Он погиб на глазах у собственного отца.

Инцидент произошел в курортном городе Хургада. Парень пошел плавать. Вдруг возле него в море оказалась акула. На глазах шокированных туристов она в прямом смысле слова съела туриста.

Впоследствии в генеральном консульстве России в Хургаде сделали "гениальное заявление" и призвали своих туристов "хранить бдительность во время пребывания в воде". Лучше призвали бы находиться на территории России и дать миру очиститься от россиян.