Позитивний інцидент стався біля Землі Франца-Йосифа – архіпелагу у Північному Льодовитому океані. Російські туристи спокійно чілили на надувному човні.

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Однак приємну відпустку їм перервав безстрашний морж. Він взяв та й продірявив човен. Процес потрапив на відео.

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Що ж, сподіваємося тепер росіянам надовго перехочеться відпочивати у Північному Льодовитому океані. Та й взагалі висувати носа зі своїх хат.

Акула з'їла туриста

Акула напала на російського туриста у Єгипті. Він загинув на очах у власного батька.

Інцидент стався у курортному місті Хургада. Хлопець пішов плавати. Аж раптом біля нього у морі опинилася акула. На очах шокованих туристів вона у прямому сенсі слова з'їла туриста.

Згодом у генеральному консульстві Росії у Хургаді зробили "геніальну заяву" й закликали своїх туристів "зберігати пильність під час перебування у воді". Краще б закликали перебувати на території Росії й дати світу очиститися від росіян.