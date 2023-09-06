На борту Russian Ocean Way перебували троє: члени Томського відділення Російського географічного товариства Євген Ковалевський і Станіслав Березкін, а також француз Вінсент Етьєн. Їх врятували зранку 6 вересня.

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Акули серйозно пошкодили катамаран мандрівників

Екіпаж перебував на борту надувного катамарана біля північно-східного узбережжя Австралії. Катамаран частково затонув унаслідок кількох атак акул.



Пошкоджене судно внаслідок атаки акул / Фото AMSA

Човен прямував із Вануату в північно-східне місто Кернс. 9-метрове судно, зареєстроване в Росії, потрапило в біду, коли акули атакували його надувні корпуси.

Обидва корпуси судна було пошкоджено внаслідок кількох нападів акул,

– йдеться у заяві Австралійського агентства з безпеки на морі (AMSA).



Екіпаж російського судна / Фото росЗМІ

4 вересня акули пошкодили лівий балон судна. В аварійному стані мандрівники протрималися близько доби. Уночі 5 вересня хижачки знову прийшли і розірвали правий балон, унаслідок чого катамаран почав тонути.

Отримавши сигнал SOS о 1:30, AMSA звернулося до транспортного судна Dugong Ace під прапором Панами, яке провело рятувальну операцію приблизно за 835 кілометрів на південний схід від Кернса в Кораловому морі.



Панамське судно врятувало мандрівників / Фото AMSA

AMSA також направила на місце події рятувальний літак.

За словами чергового менеджера AMSA Джо Зеллера, на момент виявлення судна була відсутня "більша частина" його корпусу.

Існує безліч причин, через які судна зазнають нападу акул. Однак мотиви цих акул незрозумілі,

– сказав він.

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