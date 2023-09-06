На борту Russian Ocean Way находились трое: члены Томского отделения Российского географического общества Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, а также француз Винсент Этьен. Их спасли утром 6 сентября.

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Акулы серьезно повредили катамаран путешественников

Экипаж находился на борту надувного катамарана у северо-восточного побережья Австралии. Катамаран частично затонул в результате нескольких атак акул.



Поврежден судно в результате атаки акул / Фото AMSA

Лодка направлялась из Вануату в северо-восточный город Кернс. 9-метровое судно, зарегистрированное в России, попало в беду, когда акулы атаковали его надувные корпуса.

Оба корпуса судна были повреждены в результате нескольких атак акул,

– говорится в заявлении Австралийского агентства по безопасности на море (AMSA).



Экипаж российского судна / Фото росСМИ

4 сентября акулы повредили левый баллон судна. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток. Ночью 5 сентября хищницы снова пришли и разорвали правый баллон, в результате чего катамаран начал тонуть.

Получив сигнал SOS в 1:30, AMSA обратилось к транспортному судну Dugong Ace под флагом Панамы, которое провело спасательную операцию примерно в 835 километрах юго-восточнее Кернса в Коралловом море.



Панамское судно спасло путешественников / Фото AMSA

AMSA также направила на место происшествия спасательный самолет.

По словам дежурного менеджера AMSA Джо Зеллера, на момент обнаружения судна отсутствовала "большая часть" его корпуса.

Существует множество причин, по которым суда подвергаются нападению акул. Однако мотивы этих акул непонятны,

– сказал он.

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