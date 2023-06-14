Петиція про створення такого пам'ятника з'явилася на сайті Київської міської ради. Автор пояснює, що акула стане справжньою історичною пам'яткою, повідомляє 24 Канал.

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"Увіковічення акули-борця"

Петицію створили на сайті 12 червня. Автор Мирослав аргументував свою пропозицію кількома фактами.

Так, він зазначив, що пам'ятник-фонтан необхідно встановити на одній з площ історичного центру Києва чи на набережній. Темою пам'ятного знаку, за словами Мирослава, є "увіковічення акули-борця з росіянами". Він вважає, що такий фонтан матиме цінність.

Тема пам’ятного знаку – увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни,

– написав автор петиції.



Петиція про встановлення пам'ятника / скриншот із сайту міськради

Станом на 22:05 петицію вже підписали 1 774 людини із 6 000 необхідних. Після збору необхідної кількості підписів місцева влада має розглянути звернення киян.

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