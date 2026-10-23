Деньги получил, дом не построил: в Киеве предприниматель обманул женщину на 12 тысяч долларов
В Киеве будут судить директора частной компании, которого обвиняют в присвоении денег клиентки при заказе модульного дома. Женщина внесла 12 тысяч долларов в качестве предоплаты, однако обещанного жилья так и не получила.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. По данным следствия, мужчина должен был изготовить и установить модульный дом, а также подключить к нему коммуникации, однако не выполнил взятые на себя обязательства.
Что известно о деле с модульным домом
В мае 2023 года директор частного общества заключил договор с жительницей Киева на изготовление и установку модульного дома на ее земельном участке. По условиям договора, дом должен был быть установлен в течение двух месяцев.
Женщина внесла предоплату в размере 12 тысяч долларов. Кроме того, она заплатила еще почти 32 тысячи гривен за обустройство септика. Однако, по данным прокуратуры, дом так и не был установлен.
Действия директора квалифицировали по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах в условиях военного положения. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Досудебное расследование проводили следователи Подольского управления полиции Киева при оперативном сопровождении СБУ.
В каких еще делах фигурирует предприниматель
Ранее правоохранители установили, что этот же предприниматель получил более 2 миллионов гривен от благотворительной организации на изготовление семи модульных домов для людей, лишившихся жилья из-за российской агрессии в Киевской области. Однако, по данным следствия, вместо семи домов он поставил лишь два.
Кроме того, мужчина получил более 1,1 миллиона гривен за устройство фундаментов и септиков. Работы были выполнены не в полном объеме, а часть средств, по версии следствия, предприниматель перечислил на свой карточный счет.
В результате благотворительной организации был нанесен ущерб на сумму более 470 тысяч гривен. В рамках предыдущих производств предпринимателя обвиняют в завладении чужим имуществом, легализации средств и внесении ложных сведений в документы. Эти дела уже рассматриваются судом.
Что еще раскрывали в Киевской области в отношении махинаций с жильем
- Ранее в Киевской области раскрыли схему предполагаемого незаконного присвоения компенсаций за разрушенное жилье. По данным правоохранителей, в течение 2022–2025 годов участники схемы могли незаконно получить около 25 миллионов гривен бюджетных средств. По делу сообщили о подозрении 14 людям, среди которых были владельцы жилья и специалисты строительной отрасли.
Также 24 Канал сообщал об открытии первого модульного городка в Киевской области. Его обустроили в Бородянке для людей, лишившихся жилья из-за российской агрессии. Впоследствии подобные городки планировали создать в Буче, Макарове, Иванкове и Гостомеле.