Киберполиция разоблачила и задержала злоумышленника. По данным следствия, мошенническую схему разоблачили в ходе международной полицейской операции.
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По какой схеме работали мошенники
По результатам следствия, злоумышленники в телефонных разговорах выспрашивали данные банковских карт потерпевших, выдавая себя за работников банков или правоохранителей.
Во время разговора работники call-центра уверяли людей, будто посторонние получили доступ к их банковским счетам и вот-вот планируют присвоить деньги. Для "сохранения" собственных сбережений людям предлагали снять наличные самостоятельно и передать ее так называемому "курьеру" от банка, после чего обещали зачислить деньги на "безопасный счет".
Таким образом фигуранты присвоили более 5 миллионов гривен. Пострадавших устанавливают правоохранители.
Что "светит" злоумышленникам
Полицейские провели обыски в доме организатора call-центра и прекратили его деятельность. В ходе обысков правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику.
В то же время обыски проводились и в Израиле. Там полиция задержала двух мужчин, выполнявших функцию "курьеров".
По факту этого дела правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает к восьми годам лишения свободы.
Похожие случаи в Украине
- Украинские полицейские разоблачили и ликвидировали масштабную мошенническую схему. Ее участники незаконно присвоили себе средства более десяти тысяч граждан.
- Следственные действия проводились только в 20 регионах Украины. Чтобы ликвидировать разветвленную преступную сеть, правоохранители провели спецоперацию с участием более 500 полицейских. Всего разоблачили 56 злоумышленников.
- В киберполиции сообщили, что 56 участников преступной схемы рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан. Таким образом, фигуранты получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 миллионов гривен.
- Следует также напомнить, что в Луцке признали виновным в мошенничестве Ивана Братченя, называвший себя представителем "Масонской ложи" и обещавший политикам содействия в продвижении карьеры за тысячи долларов. Его приговорили к 7 годам.