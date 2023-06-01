Кіберполіція викрила та затримала зловмисника. За даними слідства, шахрайську схему викрили в ході міжнародної поліцейської операції.

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За якою схемою працювали шахраї

За результатами слідства, зловмисники у телефонних розмовах випитували дані банківських карт потерпілих, видаючи себе за працівників банків або правоохоронців.

Під час розмови працівники call-центру запевняли людей, нібито сторонні особи отримали доступ до їхніх банківських рахунків та от-от планують привласнити гроші. Тож, для "збереження" власних заощаджень людям пропонували зняти готівку самостійно та передати її так званому "кур'єру" від банку, після чого обіцяли зарахувати гроші на "безпечний рахунок".

У такий спосіб фігуранти привласнили понад 5 мільйонів гривень. Потерпілих наразі встановлюють правоохоронці.

Що "світить" зловмисникам

Поліцейські провели обшуки в оселі організатора call-центру та припинили його діяльність. У ході обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Водночас обшуки проводили і в Ізраїлі. Там поліція затримала двох чоловіків, які виконували функцію "кур'єрів".

За фактом цієї справи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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