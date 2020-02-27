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      Мошенник похитил почти 600 тысяч гривен из "Приватбанка": схема

      - Читати новину українською

      Полиция задержала мужчину, который с помощью поддельных карточек похитил почти 600 тысяч гривен.

      Правоохранители задержали мошенника, который действовал по сговору с группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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      По данным следствия, подозреваемый подделал банковские карточки. Затем он снял почти 600 тысяч гривен в банковских автоматах "Приватбанка". В Офисе генпрокурора не уточнили, где действовали мошенники.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

      Какие еще существуют мошеннические схемы с банкоматами

      Злоумышленники устанавливают специальные записывающие устройства на кардридеры банкоматов. Когда человек вставляет карточку в банкомат, оборудование воров копирует с магнитной ленты секретную информацию. После этого, мошенники используют украденные данные для создания карт-дубликатов.

      Мошенники устанавливают камеру так, чтобы можно было зафиксировать пароли, которые вводят клиенты.

      33 совета по кибербезопасности, которые защитят ваши устройства, информацию, деньги и нервы. Ведь интернет, компьютерные технологии, онлайн-покупки, интернет-платежи и даже сетевое общение – уже давно часть нашей жизни.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Приватбанк Офис генпрокурора Мошенничество
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