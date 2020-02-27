Мошенник похитил почти 600 тысяч гривен из "Приватбанка": схема

Полиция задержала мужчину, который с помощью поддельных карточек похитил почти 600 тысяч гривен.

Правоохранители задержали мошенника, который действовал по сговору с группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, подозреваемый подделал банковские карточки. Затем он снял почти 600 тысяч гривен в банковских автоматах "Приватбанка". В Офисе генпрокурора не уточнили, где действовали мошенники.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

Какие еще существуют мошеннические схемы с банкоматами

Злоумышленники устанавливают специальные записывающие устройства на кардридеры банкоматов. Когда человек вставляет карточку в банкомат, оборудование воров копирует с магнитной ленты секретную информацию. После этого, мошенники используют украденные данные для создания карт-дубликатов.

Видеокамера на банкомате

Мошенники устанавливают камеру так, чтобы можно было зафиксировать пароли, которые вводят клиенты.

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