Шахрай викрав майже 600 тисяч гривень з "Приватбанку": схема

Поліція затримала чоловіка, який за допомогою підроблених карток викрав майже 600 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали шахрая, який діяв за змовою з групою осіб. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, підозрюваний підробив банківські картки. Потім він зняв майже 600 тисяч гривень в банківських автоматах "Приватбанку". В Офісі генпрокурора не уточнили, де діяли шахраї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

Які ще існують шайхрайські схеми з банкоматами

Зловмисники встановлюють спеціальні записуючі пристрої на кардрідери банкоматів. Коли людина вставляє картку до банкомата, обладнання злодіїв копіює з магнітної стрічки секретну інформацію. Після цього, шахраї використовують викрадені дані для створення карт-дублікатів.

Відеокамера на банкоматі

Шахраї встановлюють камеру так, аби можна було зафіксувати паролі, які вводять клієнти. ​

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