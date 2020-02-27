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      Шахрай викрав майже 600 тисяч гривень з "Приватбанку": схема

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      Шахрай підробив картки і викрав 600 тисяч гривень / palsawa.com

      Поліція затримала чоловіка, який за допомогою підроблених карток викрав майже 600 тисяч гривень.

      Правоохоронці затримали шахрая, який діяв за змовою з групою осіб. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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      За даними слідства, підозрюваний підробив банківські картки. Потім він зняв майже 600 тисяч гривень в банківських автоматах "Приватбанку". В Офісі генпрокурора не уточнили, де діяли шахраї.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

      Які ще існують шайхрайські схеми з банкоматами

      Зловмисники встановлюють спеціальні записуючі пристрої на кардрідери банкоматів. Коли людина вставляє картку до банкомата, обладнання злодіїв копіює з магнітної стрічки секретну інформацію. Після цього, шахраї використовують викрадені дані для створення карт-дублікатів.

      Шахраї встановлюють камеру так, аби можна було зафіксувати паролі, які вводять клієнти. 

      33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви. Адже інтернет, комп'ютерні технології, онлайн-покупки, інтернет-платежі та навіть мережне спілкування – вже давно частина нашого життя. 

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Приватбанк Офіс генпрокурора Шахрайство
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