Не поставили дроны для ВСУ стоимостью почти 11 миллионов гривен: Нацполиция разоблачила группу мошенников

Национальная полиция ликвидировала организованную преступную группу мошенников. Подозреваемые не передали для ВСУ более 100 дронов стоимостью почти 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора.

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Нацполиция ликвидировала организованную преступную группу мошенников

В Офисе генпрокурора рассказали, что сообщено о подозрении 3 лицам по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения

Согласно данным следствия, организовал преступную группу житель Тернополя, привлекая еще 2 человек.

Указывается, что подозреваемые входили в доверие к волонтерам и военным и предлагали им квадрокоптеры из-за рубежа по низким ценам.

"Чтобы не вызвать подозрений, мошенники зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и сначала поставляли заказчикам пробные партии по 3-5 единиц с частичной предоплатой. После этого предлагали купить большие партии товара по еще более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда потерпевшие перечисляли средства – переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков", – рассказали детали в Офисе Генерального прокурора.

Там рассказали, что полученные деньги подозреваемые сразу выводили на криптокошельки или счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, откуда сообщники снимали их и делили между собой.

Работники правоохранительных органов отследили и задокументировали все эти транзакции.

Кроме этого, подозреваемые обманули не только покупателей, но и продавцов квадрокоптеров.

"Покупая сначала небольшие партии с отсрочкой оплаты, они рассчитывались в полной мере, а после этого заказывали больше и обрывали любую связь. За 9 месяцев они обманули по меньшей мере 9 человек на общую сумму 10,7 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Известно, что во время обысков по местам жительства и работы в Киеве, Тернополе и Львове изъято 53 квадрокоптера DJI Mavic, драгоценные металлы, значительную сумму наличных в разной валюте, автомобили, мобильные телефоны, компьютерную технику, финансовые отчетности и другие предметы, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Ликвидирована организованная преступная группа / Фото Офиса Генерального прокурора

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Указывается, что проводится проверка на причастность к совершению преступлений других лиц.