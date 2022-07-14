Мошенники "распилили" между собой 43 миллиона гривен, полученные от Минобороны для нужд ВСУ

Пока украинцы активно помогают нашим воинам защищать Родину от российского нашествия, есть и те, которые решают нажиться на войне.

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении преступной группе, которая, по данным следствия, присвоила 43 миллиона гривен при закупке товаров для нужд Вооруженных Сил Украины.

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По данным следствия, злоумышленники перечислили полученные от государства средства на счета подконтрольных им лиц, а затем легализовали их.

Директор предприятия заключил несколько договоров с Министерством обороны Украины по закупке товаров военного назначения. В частности, защитной амуниции, форменной одежды и обуви, а также пищевых наборов. Однако большую часть полученных средств фигурант и два его сообщника перечисляли на счета физических лиц-предпринимателей как оплату за юридически-консультационные услуги.

"Для сокрытия преступных действий злоумышленники вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа на товары военного назначения. По такой схеме в течение двух месяцев злоумышленники присвоили 43 миллиона гривен", – говорится в заявлении Нацполиции.

Теперь директору предприятия и двум его сообщникам объявили подозрения. Преступной группе инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных:

ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 3 ст. 209 УК (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на счета и корпоративные права лиц и предприятий, задействованных в преступной схеме.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия по документированию фактов совершения указанными фигурантами уголовных правонарушений при выполнении заключенных с Министерством обороны Украины договоров на общую сумму 1,7 миллиарда гривен.

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