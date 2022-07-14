Слідчі Нацполіції повідомили про підозру злочинній групі, яка, за даними слідства, привласнила 43 мільйони гривень під час закупівлі товарів для потреб Збройних Сил України.

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За даними слідства, зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх.

Директор підприємства уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Зокрема – захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів. Однак більшу частину отриманих коштів фігурант та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги.

"Для приховування злочинних дій зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За такою схемою упродовж двох місяців зловмисники привласнили 43 мільйони гривень", – йдеться в заяві Нацполіції.

Наразі директору підприємства та двом його спільникам оголосили підозри. Злочинній групі інкримінують вчинення злочинів, передбачених:

ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 3 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, для відшкодування завданих збитків накладено арешт на рахунки та корпоративні права осіб та підприємств, задіяних у злочинній схемі.

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії для документування фактів вчинення вказаними фігурантами кримінальних правопорушень під час виконання укладених з Міністерством оборони України договорів на загальну суму 1,7 мільярда гривень.

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