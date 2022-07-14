Як пояснили у Державному бюро розслідувань, керівництво установи вигадало оборудку з фіктивною закупівлею програмного забезпечення аби привласнити собі кошти.

Як працювала схема

Вищі керівники Держпродспоживслужби організували тендер на створення програмного забезпечення, який виграла заздалегідь визначена компанія. Наприкінці минулого року програмне забезпечення на майже 2,5 мільйона гривень було замовлене, але фактично ніхто нічого не збирався робити, оскільки аналогічна за функціями програма вже працювала у Держпродспоживслужбі.

Ділки вже встигли підготувати підроблені документи про виконання робіт та перерахували кошти на рахунок підрядника. Однак, працівники ДБР та СБУ викрили оборудку та арештували гроші на рахунку,

– зазначили у Державному бюро розслідувань.

Як працювала злочинна схема: дивіться відео

Таким чином на гарячому спіймали:

виконувача обов'язків Держпродспоживслужби,

його заступника,

двох керівників підрозділів,

одного колишнього працівника державної установи,

приватного підприємця.

Усім їм повідомили про підозру за статтями:

191 про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

366 про службове підроблення.

Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Днями СБУ викрила столичну "типографію", яка підробляла документи. Зловмисники виготовляли довідки про непридатність для несення військової служби. Злочинну групу нейтралізували працівники Служби безпеки України у результаті слідчо-оперативних дій.

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