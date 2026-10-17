Полиция устанавливает личности, которые похитили более 3 миллионов гривен в ночных клубах Львова

В ночных клубах Львова трое мужчин лишились почти 3,15 миллиона гривен в результате краж и мошенничества с банковскими картами. У одного из клиентов сняли более 2,3 миллиона гривен, у еще двоих списали сотни тысяч.

Правоохранители устанавливают личности лиц, причастных к кражам и мошенничеству в особо крупных размерах. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Что говорят в полиции Львовской области?

Правоохранители провели масштабную спецоперацию и устроили 17 обысков в заведениях и жилищах подозреваемых. К следственным действиям привлекли криминальную полицию, уголовный розыск и бойцов спецподразделения.

Следователи выяснили обстоятельства каждого эпизода: у 36-летнего клиента с счета незаконно сняли более 400 тысяч гривен, а у 40-летнего мужчины списали 367 тысяч гривен. Наибольшие финансовые потери понес 37-летний посетитель, с карты которого похитили более 2,3 миллиона гривен.

Следственные действия прошли в пятницу, 16 октября, в трех развлекательных заведениях города, четырех автомобилях, а также по адресам проживания лиц, причастных к деятельности этих клубов.

В ходе обысков полицейские изъяли компьютеры и другую цифровую технику, документацию, черновики записей и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о краже и мошенничестве в особо больших размерах. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Оперативники и следователи устанавливают всех лиц, причастных к организации и реализации преступных финансовых схем в львовских заведениях.

Правоохранители провели серию обысков / Полиция Львовщины

Напомним, что в среду, 14 октября, во Львовской области правоохранители задержали трех организаторов мошеннического колл-центра. Им вручили первое в Украине подозрение именно за создание такой преступной организации.

Подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы. Злоумышленники обманывали граждан Украины, в частности тех, кто находился в Чехии и Польше.