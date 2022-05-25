Мошенники связываются с родными пленных или пропавших защитников и сообщают, что за определенные средства они предоставят информацию о военном. Об этом сообщили в Генштабе 25 мая.

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Родственникам военнослужащих Вооруженных Сил Украины стали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести.

Злоумышленники, пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена". Мошенники пытаются узнать личные данные украинских защитников. Они объясняют это тем, что персональная информация нужна якобы для уточнения.

В Генштабе отмечают, что вся вышеупомянутая информация – мошенничество. Никто из представителей власти или военного руководства никаких средств не собирает.

Официально сообщаем, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений НЕ СБИРАЮТ СРЕДСТВ и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа,

– говорится в сообщении.

Вопросы освобождения военнопленных решают органы государственной власти.

Битва за Донбасс: последние новости

В Донецком направлении ситуация остается очень сложной. Украинские военные только держат оборону. На Лиманском направлении тоже продолжаются тяжелые бои. Оккупанты вошли в Лиман и битва идет уже оттуда.

В Авдеевской военной администрации рассказали, что город и линия фронта всю ночь были под обстрелами. Несмотря на очень тяжелые обстрелы и атаки, держатся населенные пункты Угледар, Марьинка и Красногоровка.

За сутки 24 мая в Донецкой области погибли 12 мирных лиц, а 10 человек получили ранения.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что с 24 февраля в области погибли 427 гражданских людей, а ранили российские кафиры уже 1156 человек. К сожалению, цифры не окончательные, ведь жертвы в Мариуполе и Волновахе подсчитать невозможно.

По состоянию на утро 25 мая вся Луганщина осталась полностью без газа .

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