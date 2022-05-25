Шахраї зв'язуються з рідними полонених чи зниклих захисників та повідомляють, що за певні кошти вони нададуть інформацію про військового. Про це повідомили в Генштабі 25 травня.

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Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.

Зловмисники, користуючись емоційним станом рідних та близьких, телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону". Також шахраї намагаються дізнатися особисті дані українських захисників. Вони пояснюють це тим, що персональна інформація потрібна нібито з метою уточнення.

У Генштабі наголошують, що вся вищезгадана інформація – шахрайство. Ніхто з представників влади чи військового керівництва жодні кошти не збирає.

Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ НЕ ЗБИРАЮТЬ КОШТІВ та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу,

– мовиться в повідомленні.

Питання звільнення військовополонених вирішують органи державної влади.

Битва за Донбас: останні новини

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