В Чехии задержали подозреваемого в краже черепа святой из базилики

В Чехии арестовали 35-летнего мужчину, подозреваемого в краже черепа святой Здиславы. Полиция "с высокой вероятностью" знает, где сейчас реликвия.

Об этом пишет Czech News Agency.

Что известно о краже черепа святой?

Мужчина похитил череп исторической ценности во вторник, 12 мая, из базилики в Яблонне-в-Подьештеди в Либерецком крае, что примерно в 110 километрах к северу от Праги.

35-летнего вора арестовали. Полиции удалось получить информацию о месте нахождения редкой реликвии.

В то же время отмечается, что правоохранители обратились за помощью в поисках к коллегам из других стран.

Мы с высокой вероятностью знаем, где он (череп – 24 Канал) находится, и мы работаем над этим. Это сложно, больше я сказать не могу,

– заявила пресс-секретарь региональной полиции Ивана Балакова.

В полиции показали видео кражи и побега вора. Мужчина воспользовался тем, что во время подготовки службы в базилике была выключена сигнализация, и внутри никого не было.

Череп был в стеклянной коробке.

Священник рассказал, что услышал лишь два выстрела, а потом увидел, как кто-то убегает.

"Это ужасная новость. Череп почитали паломники... Я не могу поверить, что кто-то практически средь бела дня похитил из церкви реликвию, ценность которой, прежде всего, историческая, а также духовная для верующих", – сказал пражский архиепископ Станислав Прибил.

Еще один архиепископ Ян Граубнер призвал вернуть похищенный череп и предупредил о возможных духовных последствиях. В чешских медиа также пишут, что верующие восприняли событие очень эмоционально и даже писали о проклятии, которое может постигнуть вора.

Что известно о святой Здиславе?

Святая Здислава из Лемберка жила в первой половине XIII века.

Она была известна своей добротой и бескорыстной помощью нуждающимся. Ее в чешской церкви изображают как подательницу милостыни бедным или медсестру для больных.

Со своим мужем, шляхтичем Гавелом из Марквартиц, она построила церковь, монастырь и больницу, в которой лечила больных и исцеляла многих из них.

Святая Здислава является покровительницей Либерецкого края. Она была провозглашена блаженной в 1907 году, а Папа Иоанн Павел II канонизировал ее в 1995.

Базилика в Яблонне расположена на месте, где ее останки были похоронены в 1252 году.

Священные реликвии: последние новости

Одна из самых обсуждаемых реликвий христианского мира – Туринская плащаница. В марте провели новейшее исследование генетического материала, найденного на волокнах ткани. Установлено, что на плащанице обнаружили ДНК разных людей, животных, растений и грибов, что свидетельствует о длительном взаимодействии с окружающей средой.

В частности, было найдено гаплогруппу H33, которая сегодня чаще всего встречается на Ближнем Востоке, особенно среди этноконфессиональной группы, проживающей в Сирии, Ливане и Иордании. Также обнаружено линию H1b, характерную для жителей Западной Евразии, и H2a2, что является типичной для многих европейских популяций. Интересно, что значительная часть ДНК принадлежит именно к индийским линиям, что может указывать на происхождение нитей или самой ткани из регионов вблизи долины Инда.

Тем временем в Киеве хранится уникальная икона "Крещение Господне". Она нарисована на голове сома, что связано с чумацкими путешествиями и ранней христианской символикой. До наших дней сохранилось лишь три подобные иконы.