Мощная информационная операция ГПСУ: автора фразы о российском корабле вернули из плена

Настоящего автора фразы о российском военном корабле – пограничника из Змеиного – вернули из плена. Чтобы не навредить героям, ГПСУ провели настоящую информационную операцию.

Подробности Андрей Демченко рассказал в комментарии 24 каналу. Спикер ГПСУ объяснил, что приоритетом является безопасность людей. Именно поэтому ни ГПСУ, ни ВСУ никогда не подтверждали имя настоящего автора легендарной фразы.

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Это была информационная операция по прикрытию для того, чтобы не навредить никому, кто находился на острове (Змеиный – 24 канал) и попал в плен,

– заявил спикер ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что все, кто знает специфику острова, понимают, что канал связи есть только у пограничников. Очевидно, это знали и российские оккупанты.

Спикер ГПСУ отметил: наиболее тщательно в плену оккупанты допрашивали именно пограничников. Враг искал автора фразы о русском корабле. Для Украины на первом месте была безопасность человека.

Героя-пограничника уже удалось освободить из плена. Однако из-за определенных моментов безопасности его имя украинцы узнают немного позже.

Запись создали на материковой части Украины

Запись, которую услышали украинцы 24 февраля, создали пограничники из материковой части Украины. Они находились в нескольких километрах от Змеиного.

С утра первого дня полномасштабного вторжения России в Украину представители другого пограничного подразделения слушали радиоэфир. Их целью было фиксировать российскую агрессию. Именно они первыми услышали легендарный ответ пограничника русскому кораблю.

История фразы о русском военном корабле

Фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала настоящим символом героического сопротивления украинского народа во время войны России с Украиной. Так, во время обороны острова Змеиный пограничник ответил российским захватчикам, которые требовали, чтобы украинские герои сдались.

Уже через несколько дней билборды с фразой появились во многих населенных пунктах Украины.

Впоследствии Укрпочта выпустила тематическую марку. Эскиз для нее выбирали во время голосования в соцсети. Победил Борис Грох – уроженец Крыма.

Марку ввели в обращение 12 апреля. А на следующий день вспыхнул российский крейсер "Москва", который 24 февраля атаковал героев острова Змеиный. Впоследствии стало известно, что российский военный корабль по указанному направлению отправили украинские крылатые ракеты "Нептун".

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