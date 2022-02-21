Мощная информационная провокация, – Данилов о якобы вторжении регулярных войск России

Алексей Данилов заявил, что в настоящее время Россия прибегает к разного рода провокациям против Украины. По его словам, прежде всего речь идет об информационных атаках.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности сообщил на брифинге по итогам заседания, пишет 24 канал.

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Россия прибегает к провокациям

Политик прокомментировал информацию о том, что регулярные части российских войск вечером 21 февраля открыто вторглись на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Коллеги, если бы это произошло, такая информация у нас была бы. То, что касается провокаций, мы неоднократно заявляли, что в настоящее время идет большая, мощная прежде всего информационная провокация против Украины,

– ответил Алексей Данилов.

В то же время чиновник призвал не читать непроверенную информацию, а смотреть на официальные данные.

Данилов заявил, что против Украины сейчас идет мощная информационная провокация: смотрите видео