Мощная буря сломала дерево, которое посадил Джордж Вашингтон
Из-за сильной бури в штате Вирджиния (США) сломалась канадская тсуга, которую 227 лет назад посадил первый президент США Джордж Вашингтон.
Об этом говорится на Facebook странице поместья Маунт-Вернон, где жил Вашингтон.
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Хвойное дерево подарил Вашингтону губернатор Нью-Йорка в 1791 году, и он посадил ель на своей плантации, которая сейчас имеет статус исторического памятника.
На территории поместья стоит двухэтажный деревянный дом с личными вещами Вашингтона. Возле имения похоронены первый президент и его жена.
Источник: 24 Канал
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