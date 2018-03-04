Мощная буря сломала дерево, которое посадил Джордж Вашингтон

Из-за сильной бури в штате Вирджиния (США) сломалась канадская тсуга, которую 227 лет назад посадил первый президент США Джордж Вашингтон.

Об этом говорится на Facebook странице поместья Маунт-Вернон, где жил Вашингтон.

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Хвойное дерево подарил Вашингтону губернатор Нью-Йорка в 1791 году, и он посадил ель на своей плантации, которая сейчас имеет статус исторического памятника.

На территории поместья стоит двухэтажный деревянный дом с личными вещами Вашингтона. Возле имения похоронены первый президент и его жена.