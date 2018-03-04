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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Потужна буря зламала дерево, яке посадив Джордж Вашингтон

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Потужна буря зламала дерево, яке посадив Джордж Вашингтон
Потужна буря зламала дерево, яке посадив Джордж Вашингтон / Фото з соцмереж

Через сильну бурю у штаті Вірджинія (США) зламалась канадська цуга, яку 227 років тому посадив перший президент США Джордж Вашингтон.

Про це сказано на Facebook-сторінці маєтку Маунт-Вернон, де жив Вашингтон.

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Хвойне дерево подарував Вашингтону губернатор Нью-Йорка у 1791 році, а той посадив ялину на своїй плантації, яка зараз має статус історичної пам’ятки.

На території маєтку стоїть двоповерховий дерев’яний будинок з особистими речами Вашингтона. Біля маєтку поховані перший президент та його дружина.

Теги: Новини США Стихійні лиха Історія
Джерело: 24 Канал
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