Потужна буря зламала дерево, яке посадив Джордж Вашингтон
Через сильну бурю у штаті Вірджинія (США) зламалась канадська цуга, яку 227 років тому посадив перший президент США Джордж Вашингтон.
Про це сказано на Facebook-сторінці маєтку Маунт-Вернон, де жив Вашингтон.
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Хвойне дерево подарував Вашингтону губернатор Нью-Йорка у 1791 році, а той посадив ялину на своїй плантації, яка зараз має статус історичної пам’ятки.
На території маєтку стоїть двоповерховий дерев’яний будинок з особистими речами Вашингтона. Біля маєтку поховані перший президент та його дружина.
Джерело: 24 Канал
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