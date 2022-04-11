Мощно давить на Путина они могли,– Зеленский об объединенной позиции Запада относительно Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны Запада не слишком активно проявили свою общую позицию в первые дни войны России против Украины. А их общий голос мог бы спасти немало жизней украинцев.

По словам Зеленского, не допустить смерти в Украине мог российский диктатор Владимир Путин. Ведь в России довольно строгая вертикаль власти, поэтому за все отвечает именно он. Такое мнение он высказал в интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS.

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Вместе с тем давление стран Запада могло бы быстрее повлиять на Путина в его решениях относительно войны против Украины.

Я считаю, что Путин может не слышать меня. Мне это понятно. Потому что у них имперские амбиции, великая держава с большой армией. Хотя сейчас они понимают, что мы можем отвечать. Но не слышать Соединенные Штаты, Британию или вместе совместно объединенный Западный мир – он не мог не слышать жесткую позицию,

– заявил Владимир Зеленский.

В то же время украинский президент отметил, что западные страны до военного вторжения России в Украину не были объединенными. И каждый из лидеров этих стран первоочередное внимание уделял своим внутренним делам, а не войне, которая началась в Европе.

"Если бы они понимали, что это самое главное, мощно давить на Путина... Они могли. Он бы должен был их услышать", – убежден Владимир Зеленский.