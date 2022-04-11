За словами Зеленського, не допустити смерті в Україні міг російський диктатор Володимир Путін. Адже в Росії доволі строга вертикаль влади, тож за всі рішення відповідає саме він. Таку думку він висловив в Інтерв’ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS.

Варте уваги Зеленський розповів, якою бачить перемогу в цій війні з Росією

Разом з тим, тиск країн Заходу міг би швидше вплинути на Путіна у його рішеннях щодо війни проти України.

Я вважаю, що Путін може не чути мене. Мені це зрозуміло. Тому що в них імперські амбіції, велика держава з великою армією. Хоча зараз вони розуміють, що ми можемо відповідати. Але не чути Сполучені Штати, Британію чи разом спільно об'єднаний Західний світ – він не міг не чути жорстку позицію,

– заявив Володимир Зеленський.

Водночас український президент відзначив, що західні країни до військового вторгнення Росії до України не були об'єднаними. І кожен з лідерів цих країн першочергову увагу приділяв своїм внутрішнім справам, а не війні, яка розпочалася в Європі.

"Якби вони розуміли, що це найголовніше, потужно тиснути на Путіна... Вони могли. Він би повинен був їх почути", – переконаний Володимир Зеленський.