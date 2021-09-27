Мощное землетрясение на Крите: есть погибший, под завалами оказались люди – фото разрушений

Землетрясение мощностью почти в 6 баллов произошло на острове Крит, что в Греции. В результате бедствия погиб по меньшей мере один человек.

Землетрясение произошло утром 27 сентября. В результате инцидента пострадали не менее 9 человек.

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По меньшей мере 1 человек погиб, 9 – ранены

По меньшей мере один человек погиб после сильного землетрясения с прежней силой 5,8 балла, произошедшего в понедельник на южном острове Крит,

– говорится в сообщении.

Мэр города Аркалохори рассказал, что погибший – строитель, реставрировавший местную церковь.

Кроме того, в результате землетрясения травмировались по меньшей мере 9 человек:

из них 7 – несовершеннолетние и их доставили для оказания первой медицинской помощи;

2 – получили переломы и их отвезли в больницу.

Спасатели предупредили, что много повреждений и разрушений в населенных пунктах Пацидерос, Руссохория, Архонтико. Речь идет о зданиях и храмах, а также нарушена сеть водоснабжения.

На греческом острове Крит произошло землетрясение / Фото АПЕ, AP, cretalive.gr

На Крите 27 сентября произошло мощное землетрясение: смотрите видео

По приказу министра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христоса Стилианидиса, немедленно начали реализовывать план для преодоления чрезвычайной ситуации.

Власти привлекли к ликвидации последствий спасателей, полицию, Гражданские силы, службы местного самоуправления.

Более того, ориентировочно 20 инженеров начнут проверки зданий и инфраструктуры для оценки ущерба. Министерство инфраструктуры и транспорта с муниципалитетом Минос–Педиада создаст координационный центр для облегчения ликвидации последствий и лучшего информирования и обслуживания граждан, пострадавших от землетрясения.