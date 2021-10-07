Мощное землетрясение произошло возле Токио: работу метро приостанавливали
Источник:Bloomberg
В окрестностях столицы Японии 7 октября зафиксировали мощное землетрясение. В городе сработала экстренная система оповещения, а работу метро остановили.
В Японском метеорологическом агентстве заявили, что магнитуда составила 6,1 по шкале Рихтера.
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По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в районе города Тиба, что в 40 километрах от Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине 62 километра. Пока угроза цунами не объявлялась.
В то же время жители Токио ощутили сильные подземные толчки в разных частях японской столицы. Власть призвала людей:
- временно остановить использование газовых плит,
- выключить электроприборы,
- сохранять спокойствие.
По данным очевидцев, стены и мебель в домах сильно раскачивались. Также в целях безопасности власти остановили движение экспрессов "Синкансэн".Обратите внимание! Двумя днями ранее землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано у восточного побережья острова Хонсю.
Генсек кабмина Японии сообщил, что внештатных ситуаций на атомных объектах после землетрясения не обнаружили.
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