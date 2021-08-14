Мощное землетрясение всколыхнуло Гаити: есть жертвы и разрушения, объявлена угроза цунами
14 августа 2021 , 17:51Читати новину українською
Источник:CNN
Утром 14 августа Гаити всколыхнуло мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,7. Местные спасатели сообщили, что катастрофа привела к жертвам и разрушениям.
Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Эксперты также предупредили об угрозе возникновения цунами. По данным специалистов, на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.
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Людям рекомендуют быть осторожными и не подвергать собственную жизнь опасности. В частности, стоит воздержаться от прогулок по побережью.
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