Мощное землетрясение всколыхнуло Гаити: есть жертвы и разрушения, объявлена угроза цунами

Утром 14 августа Гаити всколыхнуло мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,7. Местные спасатели сообщили, что катастрофа привела к жертвам и разрушениям.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Эксперты также предупредили об угрозе возникновения цунами. По данным специалистов, на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.

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Людям рекомендуют быть осторожными и не подвергать собственную жизнь опасности. В частности, стоит воздержаться от прогулок по побережью.

Землетрясение на Гаити: смотрите видео

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