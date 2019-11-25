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      Мощное землетрясение произошло в Китае: уже есть информация о погибшем

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      В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2: как минимум 1 человек погиб / Соцсети

      Около 9:00 утра по местному времени на северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Известно по меньшей мере об одном погибшем.

      По информации Китайского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксировали неподалеку уезда Дасин, что в городском округе Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района страны.

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      Как следует из текста сообщения центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров. Сейсомологы подчеркивают, что землетрясение произошло фактически у самого эпицентра.

      Согласно обновленной информации, по меньшей мере один человек погиб. На место инцидента уже прибыли спасатели.

      К слову, в сети появились кадры, как эвакуируют детей из начальной школы.

      К слову, недавно землетрясение магнитудой 5,4 случилось на юго-востоке Франции. Официально значительных разрушений нет. Правда, по словам местных жителей, в некоторых домах пошли трещины по стенам и разрушены крыши.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Чрезвычайное происшествие Китай Землетрясение
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