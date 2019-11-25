Мощное землетрясение произошло в Китае: уже есть информация о погибшем

Около 9:00 утра по местному времени на северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Известно по меньшей мере об одном погибшем.

По информации Китайского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксировали неподалеку уезда Дасин, что в городском округе Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района страны.

Обратите внимание! Землетрясение отменяется: сейсмолог разъяснил данные об опасности в Украине

Как следует из текста сообщения центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров. Сейсомологы подчеркивают, что землетрясение произошло фактически у самого эпицентра.

Согласно обновленной информации, по меньшей мере один человек погиб. На место инцидента уже прибыли спасатели.

#UPDATE: One person confirmed dead, as of now, in the 5.2-magnitude earthquake that hit Jingxi County in Baise, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Rescue team has arrived in the seismic area: CCTV pic.twitter.com/QR3sAByu1u — Global Times (@globaltimesnews) November 25, 2019

К слову, в сети появились кадры, как эвакуируют детей из начальной школы.