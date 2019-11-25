Мощное землетрясение произошло в Китае: уже есть информация о погибшем
Около 9:00 утра по местному времени на северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Известно по меньшей мере об одном погибшем.
По информации Китайского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксировали неподалеку уезда Дасин, что в городском округе Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района страны.
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Как следует из текста сообщения центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров. Сейсомологы подчеркивают, что землетрясение произошло фактически у самого эпицентра.
Согласно обновленной информации, по меньшей мере один человек погиб. На место инцидента уже прибыли спасатели.
К слову, в сети появились кадры, как эвакуируют детей из начальной школы.
К слову, недавно землетрясение магнитудой 5,4 случилось на юго-востоке Франции. Официально значительных разрушений нет. Правда, по словам местных жителей, в некоторых домах пошли трещины по стенам и разрушены крыши.
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