Потужний землетрус стався у Китаї: вже є інформація про загиблого

Близько 9:00 ранку за місцевим часом на Північному Заході Китаю зафіксували землетрус магнітудою 5,2. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого.

За інформацією Китайського сейсмологічного центру, підземні поштовхи зафіксували неподалік повіту Дасін, що у міському окрузі Чунцзо Гуансі-Чжуанського автономного району країни.

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Як випливає з тексту повідомлення центру, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 10 кілометрів. Сейсомологи підкреслюють, що землетрус стався фактично біля самого епіцентру.

Відповідно до оновленої інформації, щонайменше одна людина загинула. На місце інциденту вже прибули рятувальники.

#UPDATE: One person confirmed dead, as of now, in the 5.2-magnitude earthquake that hit Jingxi County in Baise, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Rescue team has arrived in the seismic area: CCTV pic.twitter.com/QR3sAByu1u — Global Times (@globaltimesnews) November 25, 2019

До слова, у мережі з’явилися кадри, як евакуюють дітей із початкової школи.

До слова, нещодавно землетрус магнітудою 5,4 сколихнув Південний Схід Франції. Офіційно значних руйнувань немає. Щоправда, за словами місцевих жителів, в деяких будинках пішли тріщини по стінах і зруйновано дахи.