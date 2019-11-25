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      Потужний землетрус стався у Китаї: вже є інформація про загиблого

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      У Китаї стався землетрус магнітудою 5,2: щонайменше 1 людина загинула / Соцмережі

      Близько 9:00 ранку за місцевим часом на Північному Заході Китаю зафіксували землетрус магнітудою 5,2. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого.

      За інформацією Китайського сейсмологічного центру, підземні поштовхи зафіксували неподалік повіту Дасін, що у міському окрузі Чунцзо Гуансі-Чжуанського автономного району країни.

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      Як випливає з тексту повідомлення центру, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 10 кілометрів. Сейсомологи підкреслюють, що землетрус стався фактично біля самого епіцентру.

      Відповідно до оновленої інформації, щонайменше одна людина загинула. На місце інциденту вже прибули рятувальники.

      До слова, у мережі з’явилися кадри, як евакуюють дітей із початкової школи.

      До слова, нещодавно землетрус магнітудою 5,4 сколихнув Південний Схід Франції. Офіційно значних руйнувань немає. Щоправда, за словами місцевих жителів, в деяких будинках пішли тріщини по стінах і зруйновано дахи.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Землетрус Китай Надзвичайні ситуації
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