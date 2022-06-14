Мощные атаки по Николаеву: мэр объяснил, почему многие вылеты не могут фиксировать

Только за сутки в результате вражеских обстрелов в Николаевской области получили ранения более 20 человек. В Николаеве говорят: враг обстреливает регион из соседней Херсонщины, так что отреагировать на огонь сложно.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что Николаев обстреливается почти каждый день.

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Вылеты из Херсона мы зафиксировать не можем, – Сенкевич

К сожалению, вылеты или выстрелы из Херсона мы зафиксировать не можем. Потому что это занимает 2 минуты – от запуска до падения снаряда. За последние 2 недели россияне "подтянули" самоходные артиллерийские установки типа "Пион". Они имеют возможность подойти поближе к нам и гатят по жилым домам,

– сказал Сенкевич.

Мэр заметил: в результате этих обстрелов страдают гражданские люди, как в областном центре, так и в пригородах. Они никакого отношения к военному делу не имеют. Сенкевич сообщил, что два дня назад погибли три женщины, две из них – просто сидели на скамейке возле дома.

Враг стреляет по Николаевщине кассетными снарядами

Также россияне продолжают гатить по области кассетными снарядами. В последний раз это было утром 14 июня. Именно поэтому городской голова отмечает: в Николаев возвращаться рано.

Здесь действительно опасно, об этом свидетельствуют человеческие жертвы. За время войны от обстрелов в Николаеве погибли 108 гражданских людей, еще более 400 получили ранения,

– объяснил мэр.

Сенкевич даже советует по возможности покинуть опасные районы тем людям, которые это могут сделать.

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Ситуация в Николаевской области: коротко

Накануне над Николаевом сбили вражеский беспилотник . БпЛА разведывал ситуацию. Фото сбитой "птички" опубликовал председатель ОВА Виталий Ким.

Также россияне совершали воздушные атаки с Ми-8 по украинским позициям в Николаевской и Херсонской областях. Продолжался воздушный бой.

При этом генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко считает, что нового наступления врага на Николаев не будет. Для этого врагам необходимо было бы снять войска по всем другим направлениям.

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