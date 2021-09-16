Мощные грозы и ливни: в Украине – штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики говорят о штормовом предупреждении в Украине 17 сентября. Запад накроют дожди с грозами. Особенно сложную ситуацию прогнозируют в Карпатах.
Грозы прогнозируют днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Будут лить значительные дожди. Уровень опасности – желтый.
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Прогнозируют сильные ливни в Карпатах. Там уровень опасности будет оранжевый.
Пожарная опасность
Также 17 сентября в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Штормовое предупреждение / Карта Укргидрометцентра
Что еще прогнозируют на пятницу
Температура воздуха в западных областях составит +19...+ 21 градус. Зато на Востоке будет сухо и тепло. Обещают + 20...+22 градуса. На Юге – еще теплее, столбики термометров поднимутся до +22...+24 градуса.
В Киеве будет держаться облачная погода. Днем и вечером ожидают дождь.