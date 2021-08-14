Мощные ливни в Японии вызвали оползни и наводнения: есть жертвы – фото, видео

В Японии 14 августа продолжаются сильные ливни. Ситуация осложнилась, ведь дожди вызвали оползни и наводнения. Уже есть погибшая и пропавшие без вести.

В западной Японии, в частности на острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков. Всего за 3 дня до полудня субботы в одном районе было 956 миллиметров.

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Реки вышли из берегов

В нескольких городах возникли наводнения. Например, Куруме в Фукуоке. Также наблюдали оползни в нескольких частях префектуры Нагасаки, один из них снес не менее двух домов.



Сильные ливни в Японии / Фото Kyodo

Японские метеорологи предупредили, что в ближайшие дни будет еще больше дождей. Поэтому людей эвакуируют.



Наводнения в Японии / Фото Киодо

Есть жертвы

Известно, что стихия унесла жизнь одной женщины. Еще два человека пропали без вести: 67-летний отец и его 32-летняя дочь.

В сети делятся фотографиями с места событий. Люди бредут по колени в воде. Они вынуждены нести своих детей на руках. Малышня в это время держит зонт.



Люди спасаются от ливня / Фото Kyodo

В июле Японию уже накрывало мощное наводнение . Тогда тоже реки вышли из берегов и произошло несколько оползней. Число погибших достигло более 70.



Спасатели помогают людям / Фото Kyodo