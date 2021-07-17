Мощные наводнения в Германии: число жертв неуклонно растет

Сильные ливни на днях накрыли западную и центральную часть Германии. Большое количество осадков привело к масштабным наводнениям и разрушениям, которые уже унесли более сотни жизней.

Сообщается, что в земле Северного Рейн-Вестфалия погибли по меньшей мере 43 человека. В то же время в земле Рейнланд-Пфальц – не менее 90 человек.

Читайте также Европу охватили масштабные наводнения: последние новости, фото, видео

Ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном в пятницу резко ухудшилась. Есть опасения, что количество погибших возрастет,

– пишут немецкие журналисты.

Кроме этого, местные власти заявили, что ухудшение погодных условий наступило очень быстро.

Прорыв плотины на Руре

На реке Рур, в районе Хайнсберг в Наште, из-за большого количества воды произошел прорыв плотины.

Спасатели эвакуировали более 700 человек.

Сейчас трудно оценить размер ущерба, нанесенного в результате прорыва дамбы, – он неизвестен.

К ликвидации последствий стихийного бедствия уже привлекли 850 военнослужащих.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стране режим военной катастрофы

Мощные наводнения в Германии: смотрите видео