Мощные обстрелы Лисичанска: оккупанты уничтожили 13 домов, – Гайдай

Российские оккупанты мощно обстреляли Лисичанск в Луганской области. Разрушились 13 домов.

Лисичанск обстреливали на протяжении всех суток 27 апреля. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

Обратите внимание Дети неделями сидели в подвалах: как украинское село около Беларуси пережило месяц в оккупации

В результате обстрелов случается множество пожаров. Возгорания происходят почти по всей территории, а это практически 100 квадратных километров. Всего за сутки оккупанты уничтожили 13 домов.

Так, минувшей ночью произошло попадание в два дома – потушили. Гораздо сложнее ситуация была днем, когда пламя охватило сразу для восемь домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три,

– пишет Сергей Гайдай.



Разрушения в Лисичанске / Фото Сергей Гайдая

Могут быть погибшие

В Лисичанске разбирают завалы. Глава Луганской ОВА говорит, что, по предварительным данным, есть погибшие. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада".

Сергей Гайдай добавляет, что российские оккупанты целятся в жилые районы Лисичанска. Ведь на 99 процентов попадают в дома людей.

Обратите внимание – Позиции ВСУ накрывают крылатыми ракетами, – нардеп Рахманин: видео