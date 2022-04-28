Лисичанськ обстрілювали впродовж усієї доби 27 квітня. Про це повідомив голова Луганської ОВА.
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Внаслідок обстрілів стається безліч пожеж. Займання відбуваються майже по всій території, а це практично 100 квадратних кілометрів. Загалом за добу окупанти знищили 13 будинків.
Так, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу вісім будинків. А вже під вечір росіяни влучили ще у три,
– пише Сергій Гайдай.
Руйнування в Лисичанську / Фото Сергій Гайдая
Можуть бути загиблі
Наразі в Лисичанську розбирають завали. Голова Луганської ОВА каже, що, за попередніми даними, є загиблі. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Рада".
Сергій Гайдай додає, що російські окупанти ціляться в житлові райони Лисичанська. Адже на 99 відсотків потрапляє в будинки людей.
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