Про те, як російські окупанти ходили по хатах, просили їжу та відбирали телефони на вулиці, а діти та дорослі ховалися від ворожих обстрілів – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіли місцеві жителі.

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"Нам би хліба, бо ми кілька днів голодні"

Російські війська у селі змусили всіх цивільних людей носити білі пов'язки. А також вивішувати їх на своїх заборах. Люди пригадують, як окупанти розшукували тих, хто воював з 2014 року на Донбасі. А також, як заходили у будинки та, погрожуючи, просили їсти. Діти, які місяць пробули під окупацією, бояться звуків, війни та російських солдатів.

Мешканка Нового Ніна пригадала, як окупанти просили хліб. Жінка прибирала у своєму дворі, коли до неї зайшли з автоматами.

Вони сказали: "Ви нас не бійтеся, ми з миром". Я вийшла, бо що ж мені залишалося робити? Вони кажуть: "Нам би хліба, бо ми кілька днів голодні". Поруч жила моя сестра. Вона побачила у вікно і ледь не боса вибігла. Я тоді ще подумала: "Якого милого ти біжиш, а якщо мене вб'ють?" А вона ж моя сестра,

– розповіла Ніна.

Російські солдати розповіли, що їх дуже багато і вони кілька днів нічого не їли. Самі вони – кадрові військові та прибули з Алтайського краю.

Ми їм сказали, що 24 лютого нам повинні були привезти пенсію, а не привезли. І продуктів також не везуть. Нас врятувало те, що це були хлопці з міст і вони не знали, що в селі в погребах є картопля, консервація. Вони зрозуміли, що в нас їсти немає нічого,

– додала вона.

Російські окопи / Фото Аліни Туришин, 24 канал

За словами жінки, російські солдати переконували, що "прийшли захищати". Однак, мешканці села відповідали, що в Україні все добре й захищати ні від кого не треба.

Вони питають: "А чого ж ви не виїхали?". А нам немає куди виїжджати, ми ж вдома. Куди ми поїдемо? Ну, вони й пішли. А ми залишилися перелякані. Через кілька днів ми помітили, як вони зайшли у сусідню хату,

– сказала вона.

Жінка розповіла й про інший випадок, як стояла з телефоном на вулиці. Росіяни підійшли з автоматами та сказали не фотографувати. Один солдат попросив зателефонувати додому в Росію, – почав набирати, однак зв'язок не працював.

Вплив війни на дітей

Аня та Софійка, яким по сім років, кажуть, що бояться війни. Вони навіть створили іграшковий бункер, щоб "ховатися, бо там є підвал". Їхня бабуся Наталя додала, що діти тижнями сиділи у погребах, бо з усіх сторін обстрілювали.

Діти тижнями сиділи у підвалах / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Як ми тут жили та страждали, так не доведи Господь. Нас же обстрілювали з усіх сторін. Ми були під окупацією. Один зі снарядів впав у город. Ми думали, якщо накриє погреб, то ми не повилазимо,

– зауважила жінка.

Аня та Софійка місяць були під окупацією / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Микола має двох синів. Старшому – 12 років, тому він розумів, що почалася війна Батько розповів, що хлопчик, тремтів від того, що відчував. А коли літали літаки, то він кричав, плакав та одразу падав на підлогу.

Микола разом з синами місяць були під окупацією / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Я його заспокоював. Казав, що "все, літак вже пролетів, не бійся". Він летів на висоті 50 метрів від дерева. Одного разу "прилетіло" за 500 метрів від нас. Тоді затрясло будинок і влучив снаряд. Я заскочив у будинок та одразу присів. Свист був неймовірний. Я такого ніколи не відчував,

– розповів чоловік.

Сам хлопчик притискається до батька та соромиться говорити. Однак розповів, що бачив техніку та російських солдатів з автоматами, а тепер боїться війни та звуків.

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Старший син Миколи / Фото Аліни Туришин

Молодший син Миколи нічого не розумів, бо йому лише чотири роки. Але і він щось таки відчував, розповів батько. У кімнаті дитина створила з іграшок ціле військо, щоб туди ніхто не зайшов. Навіть на ніч з дерев'яних кубиків хлопчик виставляє армію, а з Лего робить танки. За словами чоловіка, він таким чином "захищає себе, та думає, що це його врятує".

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