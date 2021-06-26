Мощные осадки размыли дорогу на Ивано-Франковщине: как регионы приходят в себя после непогоды
Источник:ГСЧС
Мощные ливни и град, которые бушевали в западных регионах Украины, наделали немало бед. Спасатели заявили, что более 800 населенных пунктов в 9 областях остались без света, а на Прикарпатье размыло дорогу.
От непогоды пострадала дорога местного значения Ильцы – Буркут. Также из-за поднятия уровня воды в реке Черный Черемош разрушены 2 пешеходных мостика.
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Последствия непогоды на Прикарпатье
Как сообщили спасатели, большие осадки вызвали повышение уровня воды в реке Черный Черемош. Она разрушила пешеходные мостики, поэтому переход через реку осуществляется через объездные пути.
Из-за размытия дороги затруднен проезд легковым транспортом на дороге местного значения между селами Быстрец и Шибеное.
Уровень воды в реке постепенно снижается, осадки прекратились. Жертв и пострадавших нет. Для уборки поваленных деревьев от ГСЧС привлекались 10 человек и 3 единицы техники. Работы завершены,
– информируют в ГСЧС.
Сотни населенных пунктов без электричества
В результате непогоды без электроснабжения остались 811 населенных пунктов в 9 областях. Так, без света остались:
- 340 населенных пунктов на Ровненщине;
- 209 – на Львовщине;
- 101 – на Житомирщине;
- 78 – на Хмельнитчине;
- 28 – на Киевщине;
- 22 – на Закарпатье;
- 19 – на Черниговщине;
- 8 – на Тернопольщине;
- 6 – на Буковине.
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Больше всего пострадал Львов
25 июня Львов и область оказались в плену непогоды. В результате сильной непогоды подтоплены:
- 11 жилых домов,
- 23 приусадебных участка,
- 1 подземная стоянка,
- 3 подвала,
- 1 подземный переход,
- частично повреждены 12 крыш.
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Не обошлось без жертв
Вечером 25 июня во Львове от падения дерева травмы получил 1 человек. А на Ровненщине травмировались 2 человека. Одна – от удара молнии, второй – в результате падения шифера, оба госпитализированы в больницу.Обратите внимание! Во Львове сильная гроза со шквальным ветром наделала бедствий 25 июня. Из-за сложных погодных условий возможна задержка поездов по станции Львов.