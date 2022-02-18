В течение последних дней на большинстве территорий дуют сильные ветры. Синоптики информируют, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

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Мощные ветры в Украине

Согласно прогнозам, 18 февраля в западной части страны порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров за секунду.

Кроме того, непогода не отступит и 19 февраля. Мощные ветры до 20 метров в секунду ожидают

ночью и утром в западных и большинстве северных областей,

днем – на большей части территории страны.

Из-за этого объявили І уровень опасности – желтый.



Украинцев предупреждают о сильных ветрах / Карта Укргидрометцентра

Последствия непогоды на Львовщине и Прикарпатье

Сильные ветры на Западе фиксируют уже несколько дней. В Стебнике Львовской области, произошел чрезвычайный инцидент из-за непогоды. Там ураганный ветер снял часть крыши с местной больницы.

Во Львове на улице Кульпарковской на припаркованные автомобили упала старая кирпичная стена. В нескольких местах обрушились части фасадов домов.

Порывы ветра в селе Пнев Ивано-Франковской области, сорвали крышу со спортзала и котельной лицея. В городе Бурштын дерево упало на маршрутку, которая находилась на стоянке. К счастью, никто не пострадал.

Предыдущая непогода – как ветер терроризировал Украину: смотрите видео