Протягом останніх днів на більшості територій дують сильні вітри. Синоптики інформують, що така тенденція збережеться й надалі.

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Потужні вітри в Україні

Відповідно до прогнозів, 18 лютого в західній частині країни пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Крім того, негода не відступить і 19 лютого. Потужні вітри до 20 метрів за секунду очікують

  • вночі та вранці у західних та більшості північних областей,
  • вдень – на більшій частині території країни.

Через це оголосили І рівень небезпечності – жовтий.


Українців попереджають про сильні вітри / Карта Укргідрометцентру

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