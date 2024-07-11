Мощные взрывы и дым в небе: оккупанты жалуются на атаку дронов на Москву

На рассвете 11 июля оккупанты заявили, что на Москву летят беспилотники. В Московской области слышали мощные взрывы, а после этого в небо поднялся столб дыма.

Об этом пишут российские телеграм-каналы. Атаку беспилотников подтвердил и мэр российской столицы Сергей Собянин, передает 24 Канал.

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Тревожное утро для Московской области

Россияне в сети жалуются, что около 04:50 в Московской области раздались взрывы. После этого в небе увидели столб дыма. Впоследствии в сети уточнили, что взрывы раздавались около 60 километров от Москвы – в Ступинском районе.

Местные жители утверждают, что слышали по меньшей мере 2 взрыва. Они были очень мощными, ведь в домах затряслись стекла, а у автомобилей, которые припаркованы на улице, сработала сигнализация.



В Московской области дым после взрывов / Фото из сети

Атаку беспилотников подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он утверждает, что дроны пытались атаковать российскую столицу, однако силы "пе-ве-о" якобы сбили БПЛА. Традиционно о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Россияне в сети также делятся кадрами дыма после взрывов. Так, мужской голос за кадром радуется, что что-то сбили, ведь это означает, что "что-то работает и есть в области".

Дым после взрывов: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+)

Взрывы раздавались и в Брянской области. Там заявляют о якобы сбитии одного беспилотника.

В общем, российское минобороны утверждает, что на рассвете было сбито 5 дронов – два над Брянской областью и по одному над Тамбовской, Тульской и Московской областями.